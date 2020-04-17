شرطة دبي تنفي انتحار آسيوي بسبب كورونا وتكشف التفاصيل

المصدر: دبي ـــ شيرين فاروق

أكد مدير مركز شرطة جبل علي العميد عادل السويدي عدم صحة ما تردد حول انتحار عامل آسيوي في منطقة جبل علي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، منوهًا إلى أن العامل كان يعاني من مشاكل ولا توجد شبهة جنائية.

ولفت العميد السويدي إلى أن العامل قام بقطع وريد الساقين وقفز من الدور الثالث حوالي الساعة 12:20 صباح اليوم، وسقط على مركبة كانت متوقفة تحت المبنى وتم نقله الى مستشفى راشد بالإسعاف وتوفي الساعة 3 صباح نفس اليوم.

ونوه السويدي إلى أنه بالتحقيق في الأمر تبين أن العامل يبلغ من العمر 47 عاما ويعاني من اضطرابات نفسية ولا توجد اي شبهة جنائية، كذلك لا صحة لما يقال ان هناك مصابين بكورونا في نفس البناية التي كان يقطن بها.