شرطة دبي تضبط عصابة دولية حاولت استغلال كورونا لترويج 59 كيلوغراماً مخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدى فريق الضبط والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي لعصابة دولية آسيوية، حاولت ترويج 59 كيلوغراما من مخدري الهيروين والكريستال في الدولة، وذلك في عملية نوعية أطلق عليها اسم "تطهير"، حيث حاولت العصابة استغلال الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فايروس كورونا لترويج سمومها، إلا أن شرطة دبي كانت لها بالمرصاد، وألقت القبضعلى 4 من أفرادها مُتلبسين.