شرطة دبي تورد أبرز الأسئلة وإجابتها حول كيفية الحركة أثناء برنامج التعقيم الوطني

المصدر: دبي - البيان

نشرت شرطة دبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ملفا يحتوى على عدد من الاسئلة والاجوبة التي يمكن الاستفادة منها في الحركة بدون التعرض لمخالفة. وتاليا النصوص.

• هل تقوم الرادارات على تصوير جميع المركبات المتنقلة في مختلف شوارع امارة دبي؟

نعم، على مدار اليوم ولمدة اسبوعين قابلة للتجديد وسوف تكون هناك الية لمراجعة تحرير المخالفات سيتم الاعلان عنها لاحقا.

• هل يسمح لشركات الامن والشركات الحيوية المرتبط بعمليات التعقيم بالتنقل خلال فترة تقييد الحركة اثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني؟

نعم ، الحركة مسموحة فقط للقطاعات الحيوية المستثناة من تقييد الحررة خلا تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

• هل يسمح بالحركة للعاملين في المستودعات والصناعات المرتبطة بالمواد الغذائية والطبية والاعمال الحيوية.

نعم مسموح الحركة باعتبارها من القطاعات الحيوية المستثناة.

• هل مصرح الحركة لشركات التوصيل والشحن؟

نعم ، الحركة مسموحة لشركات التوصيل والشحن العاملة في مجال التجارة الالكترونية باعتبارها من القطاعات الحيوية المستثناة.

• هل يمكن للأسر العبور بمركباتها من امارة دبي باتجاه الشارقة او ابوظبي او العكس؟

نعم مسموح من خلال الشوارع الشيخ محمد بن زايد وشارع دبي حتا وشارع الامارات وشارع دبي العين وشارع الشيخ زايد مع الغاء حظر المرور على الشاحنات.

• هل يسمح للصيادين مزاولة المهنة؟

نعم ، لان هذه المهنة مرتبطة بتوفير الغذاء لافراد المجتمع.

• لدي مجموعة من الماشية في العزبة؟

مسموح بنقل الاعلاف ومراجعة العيادات البيطرية

• هل يسمح لشركات غسيل الملابس المرتبطة بعمليات التعقيم بالتنقل خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني؟

نعم، تعتبر من القطاعات الحيوية المستثناة

• هل هناك اوراق او مستندات يتوجب على المصرح لهم بالحركة حملها؟

من الضرورة وجود سند او اثبات قانوني للحالات المصرح لها بالخروج في حال استيقافها من قبل دورية امنية او خلال مراجعتنا بعد تصوير الرادار.

• هل يمكنكم شرح هذا القرار باختصار؟

برنامج التعقيم في دبي سيمتد طوال 24 ساعة يوميا لمدة أسبوعين، ويمنع خلاله الخروج من المنزل باستثناء الحاجات الضرورية (الغذاء والدواء) أو العمل ضمن القطاعات الحيوية.

• كيف سيتم تنظيم عمل الجمعيات والسوبر ماركت ومنافذ بيع المنتجات الغذائية؟

هذه المنافذ كلها مستثناة من قرار التدابير المشددة، ويمكنها العمل بشكل طبيعي طوال اليوم.

• لماذا اتخذتم هذا القرار في دبي؟

الهدف الرئيسي لهذا القرار هو الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة الجميع، الجهات المختصة تسعى لتكثيف الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد ولا بد من إجراءات مشددة في هذا الصدد.

• هل هناك تبعات قانونية للمخالفين، لاحظنا استهتار من قبل البعض في الفترة السابقة؟

نعم، هناك إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، ويمكن الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عن طريق التطبيق الخاص بشرطة دبي.

• هل يمكنني طلب الوجبات من المطاعم، ام انها مغلقة؟

يمكن طلب الوجبات من المطاعم بالشكل المعتاد حيث ان المطاعم ستقدم خدمات توصيل فقط.

• هل سيتم تكثيف الفحوصات الطبية في دبي، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد؟

نعم، سيتم تكثيف الفحوصات في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية حرصا على صحة وسلامة الجميع.

• هل التقيد يشمل حركة الافراد والمركبات؟

نعم، تطبيق القرار لمدة اسبوعين قابلة للتجديد ويشمل الافراد الغير مصرح لهم.

• لدى موعد طبي غير ضروري، هل يمكنني زيارة العيادة؟

الخدمات الصحية تعمل بشكل طبيعي، مع الالتزام بضرورة التوجه لتلقي الخدمة الصحية في الظروف الطارئة فقط مع الالتزام بالاصدار تصريح.

• اريد التوجه لمحل السوبر ماركت القريب من منزلي لشراء الاحتياجات الغذائية، ما هو الاجراء؟

يمكن التوجه للسوبرماركت لشراء الاحتياجات الضرورية، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين، ويقتصر ذلك على فرد واحد من العائلة بشرط اصدار تصريح.

• هل هناك قطاعات مستثناة من هذا القرار؟

نعم، مختلف القطاعات الحيوية مستثناة وهذا يشمل مثلاً الخدمات الصحية ومنافذ بيع الغذاء وسلاسل التوريد ومصنعي وموردي التجهيزات الطبية.

• في حال انقطاع التيار الكهربائي او المياه بسبب عطل فني، ما الذي علي فعله؟

خدمات الكهرباء والمياه والتبريد ومحطات الوقود تعمل بشكل جيد كلها.

• اعمل في سيلة اعلامية عربية تتخذ من دبي مقرا لها، هل يمكنني التوجه لعملي؟

نعم، يمكن ذلك مع مراعاة الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتفاظ ببطاقة العمل دائما.

• هل قطاعات الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران والخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية مستثناة من قرار تقييد الحركة؟

نعم، تعتبر هذه القطاعات اساسية وكلها مستثناة من هذا القرار.

• أعمل في شركة أمنية خاصة، هل يمكنني التوجه لممارسة عملي؟

نعم، موظفو شركات الخدمات الامنية سواء كانت عامة او خاصة مستثناة من هذا القرار.

• في منطقتنا، تقوم شركة نظافة خاصة بتنفيذ أعمال جمع القمامة، هل سيستمر عملها بشكل معتاد ؟

تم استثناء جميع الخدمات البلدية مثل الصرف الصحي وجمع النفايات ومؤسسات النظافة العامة والخاصة من هذا القرار.

• اعمل في مختبر طبي, يقدم خدمات متعلقة بفيروس كورونا المستجد لهيئة الصحة في دبي, هل يمكنني التوجه لعملي؟

تم استثناء مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من هذا القرار.

• أستخدم سيارات الأجرة للتوجه للعمل في مستشفى راشد، هل ستتوقف الخدمة؟

سيارة الأجرة من الفئات المستثناة ويشترط حصول الأشخاص مستخدمي الأجرة على تصريح في حال لم يكونوا من الفئات المستثناة وان لا يزيد عددهم عن شخصين مع السائق.

• أعمل في شركة انشاءات تنفذ مشروع حيوي لهيئة الصحة، هل أبقى في المنزل بسبب هذا القرار؟

الأعمال الإنشائية متواصلة وسيتم اصدار تصاريح للشركات المعنية من قبل بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ويعتبر جميع الموردين لهذه الفئة ( مقاولين بالباطن، شركات الكهرباء،الطابوق...إلخ) فجميع هذه الفروع تأخذ صفة الأصل في الحصول على الإعفاء.

• ما هي خدمات الدعم المستثناة من هذا القرار؟

يمكن للعاملين في القطاع المالي والصرافة تأدية مهامهم من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 ظهرا ونفس الوضع ينطبق على العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية وخدمات الصيانة.

• هل هناك تصريح معين للخروج للعمل او لظرف اخر؟

نعم، يتعين على جميع فئات المجتمع التقدم للحصول على تصريح للحركة عبر ae.gov.dxbpermit اما الفئات المستثناة لا يشترط حصولها على تصريح

للاستفسار،الاتصال على الخط الساخن (737648 800(800PERMIT

• ما هي الاستثناءات لخروج افراد المجتمع ( عامة الناس)؟

لتجنب المساءلة القانونية، يتعين عليهم من غير الفئات المستثناة الاحتفاظ بصورة من

اشعار تصريح حركة المركبات أو المشاة من الأفراد بعد الحصول على الموافقة وذلك

لإبرازها حال الطلب. يمكن تقديم طلب التصريح من خلال الموقع

‏dxbpermit.gov.ae/home

ويسمح فقط بالخروج من المنزل في الحالات التالية مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز

والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين.

يمكن الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية /الغذائية والصحية/ من منافذ بيع المنتجات الغذائية الجمعيات والسوبر ماركت والبقالات، عند الحاجة و يقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة الخدمات الصحية مثل/المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية.

يسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا

المستجد /كوفيد-19.

• ما هي القطاعات الحيوية المستثناة للخروج على مدار 24ساعة؟

الخدمات الصحية والكادر الطبي/المستشفيات والعيادات والصيدليات.

منافذ بيع الغذاء/الجمعيات والسوبرماركت والبقالات.

خدمات التوصيل/الغذاء والأدوية.

المطاعم/ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط.

سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية. • مصنعو وموردو المواد والتجهيزات الطبية.

القطاعات الصناعية/الصناعات المكملة الضرورية.

الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد.

الاتصالات.

الإعلام .

الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران .

الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية .

الخدمات الأمنية العامة والخاصة .

خدمات البلدية/الصرف الصحي، النفايات، وخدمات النظافة العامة والخاصة .

الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19

وسائل النقل العام وتشمل سيارات الأجرة /التاكسي/ والحافلات /الباصات/ مع توقف حركة المترو والترام.

الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي .

خدمات الدعم المستثناة /ساعات الخروج: من 8 صباحا إلى 2 ظهرا.

الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة .

خدمات الرعاية الاجتماعية .

خدمات الصيانة .

خدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

كما ينطبق الاستثناء على جميع الفئات المزودة للقطاعات الحيوية.

• أنا من الفئات المستثناة، لكن استخدم مركبة ليست باسمي مسجلة باسم الشركة الشخصي أو التي أعمل بها؟

المخالفة تسجل باسم قائد المركبة لا على ملكيتها ، ولن يتم المستثنيين في حال استخدامهم مركبات غير مسجلة بأسمائهم شرط تزويدنا لاحقا باسم وصفة الشخص ورقم المركبة المستخدمة. وفي حال صدور تصريح لشخص واستخدم سيارة غير مسجلة يمكنه مراجعتنا لاحقا مع إثبات إصداره للتصريح لإلغاء المخالفة.

• احتاج إلى إخراج كلبي للتنزه، هل يجوز ذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية؟

التنزه لا يعتبر من الحالات الطارئة، ويمنع ذلك في جميع الأحوال، لكن هناك بعض الحيوانات تتطلب إخراجها لقضاء حاجتها، فلا مانع من ذلك شرط أن يكون أمام مقر السكن ولمده لا تزيد عن عشرة دقائق مع مراعات اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة بالضرورة الموافقة عليها.

• هل استطيع ان اقدم على طلب الخروج اكثر من مرة في اليوم؟

نعم، وسيتم دراسة وتحليل هذه الطلبات لكن ليس بالضرورة الموافقة عليها.

• هل يسمح بتنقل مركبات شركات مقاولي الباطن والفرعيين وموردي المواد الإنشائية لمواقع العمل في أوقات تطبيق برنامج التعقيم الوطني؟

نعم، وتعتبر من الفئات المستثناة.

• هل يسمح لعمال وآليات شركات الأبواب والمطابخ والخزائن والنجارة والأصباغ ومواد العزل والطابوق والخرسانة والحديد والجبس والتشطيب وغيرها من الأنشطة االمندرجة تحت أعمال التوريد والتصنيع من التنقل والحركة في أوقات حظر التعقيم الوطني؟

نعم ، وتعتبر من الفئات المستثناة.

• هل يسمح بتنقل شاحنات نقل الرمال والآليات الثقيلة في أوقات تطبيق برنامج التعقيم الوطني؟

نعم، يسمح لها ذلك كونها من الاعمال اللوجستية الحيوية التي تدعم القطاعات المستثناة.

• انا من الفئات المستثناة، استوقفتني دورية شرطية وحررت لي تعهد، هل يعفي هذا التعهد؟

تعفى هذه الفئات من تقييد الحركة لغرض تسهيل مهام عملها، ويتم مخالفة الأشخاص الذين يستغلون هذا الإعفاء في قضاء الأعمال والمهام الخاصة، وفي حال كانت المخالفة المحررة بالخطأ ويمكن للشخص مراجعة الإدارة العامة للمرور وتقديم الاثباتات ليتم دراستها وإزالة المخالفة، وذلك عند انتهاء التدابير الاحترازية.

• كيف يتم دفع المخالفات المرورية لشرطة دبي؟

من خلال نظام دفع المخالفات المرورية لشرطة دبي.

• لماذا يتم رفض بعض طلبات تصريحات التنقل خلال فترة التدابير الاحترازية؟

الخروج للعمل لا يحتاج إلى تصريح إذا كان الشخص من الفئات المستثناه، أما التصريحات الشخصية فيتم التدقيق عليها ودراستها من قبل فريق مختص فطلبات الخروج لشراء مواد غذائية يجب أن ان لا تتعدى الثلاث ساعات بحسب موقع المنزل ومكان نقطة الشراء. أما في الطلبات الطارئة فيجب أن يوضح الشخص بدقة أسباب الطلب ليتم الموافقة عليه من قبل اللجنة فالطلبات الطارئة التي لا تحتوى على تفاصيل السبب الطارئ يتم رفضها وأما الطلبات المتقاربة والمتكررة يتم بالعادة رفضها كالذهاب بشكل يومي لشراء المستلزمات الغذائية.

• لدى اكثر من زوجة ويتطلب ذلك التنقل احيانا بين منزلين، هل انا بحاجة الى تصريح؟

في جميع الأحوال يجب أخذ تصريح على التنقل مع توضيح بيانات السكن الحالي والسكن المتجه إليه، وستقوم اللجنة المختصة بالتحقق من بيانات مقدم الطلب قبل الموافقة عليه.

• احتاج للانتقال الى بيت امي الكبيرة بالعمر لاعطائها الادوية؟

نحن ننصح بالتباعد الإجتماعي قدر المستطاع وخصوصا مع فئة كبار المواطنين والوافدين ، ولا يسمح بطلبات الزيارات العائلية في ظل الظروف الحالية إلا للضرورة القصوى، لذلك في مثل هذه الحالات يجب أن يوضح مقدم الطلب الأسباب الضرورية التي تستدعيه للقيام بهذه الزيارة.

• ارغب في الذهاب الى الصراف الالي لسحب مبلغ نقدي، وتم رفض الطلب ،ما السبب في ذلك؟

سيتم رفض الطلب إن كان الوقت المحدد للانتقال مبالغ به، فمثل تلك العمليات لا تحتاج إلى وقت كبير لذلك يجب أن يتم اختيار ساعات الإذن بعناية حتى لا يكون الطلب عرضة للرفض .

• حصلت على تصريح للذهاب لشراء مواد غذائية ومع ذلك استوقفتني دورية الشرطة وحررت لي إنذارا لان بصحبتي فردا من عائلتي؟

التصريح شخصي، ولا يجوز للحاصل عليه أن يصطحب شخصا اخر برفقته ، كما وانه لا يمكنه أن يصطحب أي حيوان في السيارة.

• توفي أحد أصدقائي، فهل يمكنني الحصول على تصريح لزيارة عائلته وحضور مراسم الجنازة؟

تصاريح الوفاة تسمح لمن هم من الدرجة الاولى والثانية فقط ع توضيح ذلك في تفاصيل الطلب.

• هل يمكنني الحصول على تصريح لزيارة اقاربي في المستشفى؟

يسمح للزيارة للاقارب من الدرجة الاولى مع توضيح ذلك في طلب التصريح.

• ما هي المستندات التي اثبت بها انني من الفئات المستثناة؟

بالنسبة للوظائف الحكومية فعليه إبراز بطاقة العمل أما الشركات الخاصة فعليه إبراز رسالة من الشركة يثبت بها النشاط التجارى، واسم حامل الرسالة مع توضيح أوقات العمل، ويتم إبرازها للدورية في حال الاستيقاف.

• استوقفتني دورية شرطية وهذه ثاني مرة احصل فيها على انذار، فهل اتحمل التبعات؟

سوف يتم التدقيق في عدد الانذارات التي حصل عليها الشخص على نفس المخالفة، المرة الاولى يحصل على انذار وللمرة الثانية يحصل على مخالفة والمرة الثالثة يتم احالته الى نيابة الازمات والطوارئ.