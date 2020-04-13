شرطة دبي تحرر 2527 مخالفة خلال فترة تقييد حركة المشاة والمرور

المصدر: البيان الإلكتروني

حررت القيادة العامة لشرطة دبي خلال فترة تقييد حركة المشاة والمرور ضمن برنامج التعقيم الوطني، 2527 مخالفة، بواقع 2076 مخالفة تحذيرية و 8 مخالفات جزائية جاؤوا في إطار مخالفة الخروج من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الحاجات الاساسية، و204 مخالفات تحذيرية ومخالفة جزائية واحدة ضمن مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، وهو أكثر من ثلاثة أشخاص، وأخيرا 233 مخالفة تحذيرية و5 مخالفات جزائية ضمن مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد بين الاشخاص.

وتدعو القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع الى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصاحب برنامج التعقيم الوطني، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة، خاصة وأن التزام كل فرد منا عامل رئيسي في حفظ المجتمع، مؤكدة أن الإخلال بالتعليمات الاحترازية يضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية.