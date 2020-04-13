نائب مدير جامعة زايد لـ"البيان": ندرس مقترحات الطلبة وذويهم لتقييم نهاية الفصل الدراسي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أفاد البروفيسور مايكل ويلسون نائب مدير جامعة زايد لـ"البيان"، بأن الجامعة تدرس حالياً مقترحات الطلبة وذويهم التي تقدموا بها للجامعة بالإضافة إلى عدة خيارات تخص نظام تقييم الطلبة في نهاية الفصل الدراسي الحالي ضمن معايير واضحة ودقيقة واضعة بالاعتبار الظروف غير الاعتيادية التي تحيط بتقديم برامجها التعليمية.

وأضاف أن الجامعة تدرس آلية اعتماد أساليب جديدة ومتطورة في عملية إجراء التقييم وتطوير نوعية الاختبارات وتعدد أساليبها بما يضمن تحديد معايير صادقة ودقيقة في تقييم الطلبة على مستويات عدة، بالإضافة إلى أنها تناقش حاليا عدة مواضيع أخرى تتعلق بالتعليم عن بعد في الجامعة، على أن تقوم بإصدار قراراتها حول نظام تقييم الدرجات وحول المواضيع الأخرى في وقت لاحق قريبا، وذلك عبر التنسيق مع وزارة التربية والتعليم".

وأكد أن الجامعة تولي اهتماما بالغا لآراء طلبتها ومقترحاتهم التي تتلقاها عبر الموقع الالكتروني وصفحات الطلبة عبر النظام الجامعي، ومن ضمنها الخيار الذي طرحه الطلبة في العريضة الإلكترونية التي أطلقت قبل أيام بشأن تعديل نظام تقييم الدرجات خلال فترة التعليم عن بعد من خلال تطبيق نظام النجاح أو الرسوب الاختياري.

وأوضح أن الجامعة ستعلن قريبا عن القرار الأمثل لعملية تقييم الطلبة حسب مستوياتهم وبما يضمن تحصيلهم الدراسي ونجاح عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وبعد تلقي توجيهاتها بهذا الشأن.

وأشار ويسلون إلى أن الجامعة تحرص على التكيف مع المستجدات الراهنة والظروف الاستثنائية من خلال استحداث أفضل الوسائل والطرق التي تضمن تجربة تعليم عن بعد ناجحة لكافة طلبتها مشيرا إلى أن الجامعة ترحب بكافة اقتراحات الطلبة وذويهم وتشجع على طرح الأفكار البناءة والهادفة في هذا المجال، مؤكدا أنها جميعا ستكون محل نقاش إدارة الجامعة للخروج بالحلول الناجحة والقرار الأفضل.