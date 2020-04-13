شرطة دبي تكشف حقيقة فيديو المشاجرة في سكن العمال

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد مصدر أمني في شرطة دبي أن الفيديو المنتشر لمشاجرة بين مجموعة من العمال في مقر سكنهم قديم ووقع منذ شهرين تقريباً في منطقة القوز بدبي وتم اتخاذ اللازم .

ولفت المصدر إلى أن خلافاً نشب بين مجموعة من العمال من الجنسية العربية وآخرين من الجنسية الآسيوية وتم التدخل وفك الاشتباك ونقل مجموعة منهم إلى المستشفى نتيجة وقوع إصابات بسيطة لعدد قليل منهم ، منوها إلى أنه بالتحقيق في الأمر تبين وجود خلافات بسيطة بينهم وتم توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار الأمر كما تم التواصل مع الشخص المسؤول عن السكن لعدم تكرار ذلك .

وأشار المصدر إلى ان الأمر ليس له علاقة بالأوضاع الحالية، داعيا إلى عدم نشر الإشاعات أو أي صور أو فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واختلاق القصص عليها تجنبًا للمساءلة القانونية.