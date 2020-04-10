شرطة دبي تلقي القبض على 6 أشخاص متورطين بمشاجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

القت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبض على ٦ أشخاص من الجنسية الآسيوية في قضية مشاجرة في منطقة احدى مناطق دبي نتيجة خلاف بينهم وكانت اصابتهم بسيطة وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويلهم للجهات المختصة.

فور انتشار مقطع الفيديو تحركت فرق البحث والتحري بالإدارة العامة لجمع الاستدلالات وألقت القبض على المتهمين خلال ساعة فقط، وتحذر من تلك السلوكيات المرفوضة ومن التجمعات وتدعو الجميع الى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في الدولة بالالتزام بالتباعد الجسدي والمسافة الآمنة.

وناشد أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية في المجتمع الابلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية