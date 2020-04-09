شرطة أم القيوين تقبض على مواطن يسخر من بعض المناطق

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين القبض على شاب مواطن قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستهزئ فيه من بعض المناطق، وجاري التحقيق معه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد أكد العميد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين أن مثل هذه التصرفات إنما تمثل أصحابها، ولن يتم التهاون مع أي قول أو فعل أو أي شكل من أشكال السخرية نحو الإجراءات التي يقوم بها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية في كافة المواقع، أو بالإقدام على إهانة أفراد المجتمع أو السخرية منهم بأي طريقة.