شرطة دبي تنشر صور المخالفين وغير الملتزمين عبر وسائل الاعلام

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت شرطة دبي انه سيتم نشر صور المخالفين لحظر التجول من غير إخفاء ملامحهم بدءًا من الاسبوع المقبل ليكونوا عبرة .

وأشار العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي الى انه تقرر اللجوء لنشر صور المخالفين للتعليمات والإجراءات التي فرضتها الدولة في وسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة التي تكررت خلال الأيام الماضية وأنه لن يتم اخفاء اي من ملامحهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وان هذا الأمر سيكون له اثار اجتماعية سيئة على للمخالفين ومنها صورتهم في أماكن عملهم ووسط المجتمع كمخالفين ومستهترين في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية والتي تحتاج من الجميع الالتزام والتعاون.