خلل في أنابيب مياه يتسبب في إتلاف مقهى

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

تسبب خلل في توصيلات أنابيب نقل المياه، بأحد المباني التجارية في أبوظبي بحدوث تسريب، أسفر عن إغراق وإتلاف، مقهى معد لممارسة رياضة البلياردو.

وتقدم صاحب المحل بدعوى قضائية، اختصم فيها شركة الصيانة التي تعاقد معها مالك المبنى لتنفيذ مهام الصيانة، مطالباً بإلزامها بتحمل تكاليف الخسائر التي تسببت بها المياه المسربة.

وبسؤال المتهم، أمام هيئة المحكمة، عن التهمة المسندة إليه أنكر، فيما أكدت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة معه، أن دور موكلها يتمثل في إصلاح الأعطال الطارئة وهو ما حدث فعلاً، بعد أن قام بإصلاح التسرب خلال ساعتين من وقوعه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مهام شركة الصيانة تقوم على صيانة الأعطال فقط، ووجود عيب في إمدادات المياه الرئيسية التي تم تركيبها خلال عملية إنشاء المبنى تكون من مسؤولية مالك العقار وليست الشركة المتعاقد معها لتنفيذ عمليات الصيانة.

وقدمت محامية المتهم، مذكرة بدفاعها مرفق بها مستندات التمست في ختامها البراءة.

وقضت المحكمة ببراءة مالك شركة الصيانة، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن أوراق الدعوى خلت من الأدلة التي تفيد ارتكاب المتهم لواقعة الإتلاف الخطأ، ولم يتم تقديم ما يفيد أن إهمال شركة الصيانة هو من تسبب بالواقعة.