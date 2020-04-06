شرطة عجمان تكشف نتيجة فحص عامل المخبز

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بامارة عجمان أن نتيجة الفحص الطبي لعامل المخبز الموقوف سلبية لاتشير إلى إصابته بمرض كورونا.

وأشار النعيمي أنه تم إلزام جميع المطاعم والمخابز في الإمارة بتركيب كاميرات مراقبة دائمة لضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان أنه وبالتنسيق مع الجهات المختصة وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين أصدر فريق إدارة الأزمات والكوارث المحلي برئاسته قرار يلزم ملاك جميع المطاعم والمخابز في إمارة عجمان بتركيب كاميرات مراقبة دائمة لضمان جودة ونظافة وسلامة الأطعمة في المطاعم والمخابز، وذلك إثر الواقعة التي تم بها القبض على عامل مخبز يقوم بالبصق على عجين الخبز أثناء إعداده.

وقال النعيمي إنه بعد إجراء الفحص الطبي وأخذ عينة من العامل الموقوف باستدعاء الطبيب المختص أثبتت النتيجة خلوه من فيروس كورونا المستجد، داعياً الجمهور إلى الاطمئنان وعدم القلق حول انتقال العدوى لهم، وتم تحويل العامل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي تلاعب أو تلويث للأطعمة بما يضر أو يمس سلامة أفراد المجتمع.

ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجمهور إلى أخذ كافة احتياطات الوقاية عند الطلب من المطاعم، مشدداً على أهمية البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة الجميع.