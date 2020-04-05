شرطة عجمان تقبض على عامل مخبز تعمد البصق على الخبز وتحيله للفحص

المصدر: عجمان ـ البيان

ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على عامل آسيوي تعمد البصق على عجين الخبز أثناء إعداده في مخبز بإمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وصرح المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير مركز شرطة الجرف الشامل أن الشرطة تحركت للقبض على المتهم فور ورود بلاغ من دائرة البلدية والتخطيط، يفيد بأن عامل المخبز يقوم بالبصق على عجين الخبز أثناء إعداده، وقد تم تصوير الواقعة من قبل أحد المستهلكين.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم (ش.خ.ف) آسيوي، وتم إحضاره للمركز من قبل مركز شرطة الجرف الشامل وفحصه وأخذ عينه من المذكور باستدعاء طبيب مختص من إحدى الجهات الطبية، وتم توقيفه في الحبس الانفرادي احترازياً تمهيداً لإحالته للنيابة، كما تم إغلاق المخبز فوراً.