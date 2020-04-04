شرطة أبوظبي تحذر من الروابط المشبوهة عبر مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من الروابط الوهمية المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني وعدم نشرها او تداولها للغير.

ودعت الجمهور الى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط الإلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر التي تصل الى هواتفهم او عن طريق البريد الالكتروني خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية ، خاصة تلك التي تطلب تعبئة البيانات الشخصية لربح جوائز مالية أو للحصول على وظيفة أو ربح بطاقات شحن، وتوهم المستقبل أنها صادرة عن شركات اتصالات أو شركات توظيف أو مؤسسات تجاريه أو حتى وزارات أو مؤسسات وطنية وغيرها ، وروابط مواقع طيران السفر لإلغاء الحجوزات بشان كورونا وكذلك روابط تنزيل فلاتر لبعض برامج التواصل الاجتماعي ، وتبين ان بعض تلك الروابط فيروس جرى إعداده لسرقة البيانات الشخصية.

وأوضحت أن أصحاب المواقع المشبوهة مبتزون ينشئون روابط وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمون أسماء مستعارة لاصطياد الضحايا.