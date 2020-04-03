شرطة دبي تقبض على شاب نشر أخباراً مضللة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على شاب آسيوي قام بإضافة مقطع صوتي لتصوير فيديو ودبلجته ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، بصورة تشكل قلقاً على أفراد المجتمع.

وتحذر شرطة دبي من أن نشر الأخبار المضللة والشائعات جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة (198) مكرر من قانون تقنية المعلومات، وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، تكدر الأمن العام أو تلقي الرعب بين الناس، أو تلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وتناشد شرطة دبي أفراد الجمهور ممن يرصد مثل هذه الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت، الإبلاغ عنها عن طريق منصة الـ ecrime أو خدمة (عين الشرطة) من خلال تطبيق شرطة دبي