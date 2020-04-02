إخماد حريق بمصنع للمواد اللاصقة في صناعية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ورد بلاغ إلى منصة الدفاع المدني صباح اليوم يفيد بتعرض مصنع للمواد اللاصقة لحادث حريق في منطقة الصناعية الجديدة بعجمان، وتحركت على إثرها فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادثة، وبعد تأمين الموقع تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين بحروق متوسطة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بواسطة الإسعاف الوطني.

وأشرف على عمليات الحادث العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز والذي وجه من جهته بضرورة التزام المنشآت الصناعية وكافة القطاعات باشتراطات الوقاية والسلامة التي تلزمهم بها الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان حفاظًا على الأرواح وصيانة للممتلكات.