المحكمة الاتحادية العليا تلزام شركة بدفع 254 ألف درهم لموظف

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت المحكمة الاتحادية العلياً جزائياً، حكما قضي بإلزام شركة بدفع مبلغ 254210 درهم، هي إجمالي قيمة المستحقات العمالية لموظف، مع نقض حكم الزام جهة العمل بصرف مبلغ 500 ألف درهم للموظف، والامر بإعادة نظر تلك المطالبة امام محكمة الاستئناف مرة ثانية.

وتفصيلاً، فقد تقدم الموظف (الشاكي) بدعوى عمالية، يطالب فيها جهة عملة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في رواتب متأخرة بمبلغ 14500 درهم، وبدل إجازة سنوية بمبلغ 7500 درهم، وبدل إنذار :15000 درهم، وتعويض عن الفصل التعسفي قدره 45000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة قدرها 179500 درهم، ومكافأة تحقيق أهداف المؤسسة قدرها 102000 درهم، والمكافأة التي وعده بها رئيس مجلس الإدارة عند انتهاء الخدمة وقدرها 500000 درهم وتذاكر العودة إلى أرض الوطن له ولزوجته وخمسة من أبنائه مع فائدة قانونية بواقع 12 %من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغ 254210 درهم عن مستحقاته العمالية وتذكرة عودة إلى وطنه عند الإلغاء أو المغادرة مع فائدة قانونية بواقع 4 %من تاريخ تقديم الشكوى العمالية حتى السداد التام لكل الطلبات ما عدا التعويض عن الفصل التعسفي.