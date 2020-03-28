16 % انخفاض البلاغات المُقلقة في مركز شرطة القصيص

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق مركز شرطة القصيص انخفاضاً في البلاغات المقلقة بنسبة 16% من إجمالي البلاغات في العام الماضي مقارنة بالعام 2018.

وقال العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، إن المركز تمكن من خفض تلك البلاغات نتيجة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بالإضافة الى تطبيق العديد من البرامج الأمنية الموحدة على مستوى مراكز الشرطة والتي ساهمت في خفض البلاغات المُقلقة في منطقة الاختصاص وزيادة التغطية الأمنية بنسبة 85% في العام الماضي ورفعها إلى 100% في العام الجاري.

وأكد العميد العديدي على أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص التي تغطي مساحه حوالي 77 كلم مربع تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية، وتشمل على سبيل المثال النهدة والطوار والمحيصنة والخوانيج ، مشيراً إلى أن ما يميز مركز شرطة القصيص وقوعه في منطقة هامة تربط ما بين إمارة دبي وإمارة الشارقة وتضم شوارع حيوية مهمة منها على سبيل المثال شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع بيروت، وبغداد والاتحاد، فكان لابد من تقديم خدمات أمنية مميزة لتحقيق الامن والأمان لقاطني المنطقة من خلال البرامج الأمنية وتكثيف الدوريات الأمنية.

وأشار العميد يوسف العديدي إلى إنخفاض معدل الجريمة المقلقة لكل 100 ألف من السكان في العام الماضي بنسبة 17.4% وكان المستهدف أن لا يتعدى 18%، مقارنة بالعام 2018.

وأوضح العميد العديدي أن المركز سجل صفر قضايا لا وجه لإقامة الدعوى خلال الثلاثة سنوات الماضية، وذلك بفضل جهود الضباط والأفراد في متابعة إجراءات القضايا ودارسة ملفاتها.

وثمن العميد يوسف العديدي جهود شعبة الشيكات في المركز التي قامت بتسوية بلاغات شيكات بلغت قيمتها حوالي 149 مليون درهم بشكل ودي في العام الماضي، مقابل تسوية بلاغات شيكات بحوالي 146 مليون درهم في العام 2018.

السجلات المرورية

كما تطرق العميد يوسف العديدي إلى جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، مؤكدا أن الانتشار الجيد أدى إلى خفض البلاغات المرورية بنسبة 3.47% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث سجل المركز 333 بلاغ مروري في العام الماضي مقابل 345 بلاغ مروري في العام 2018، كما انخفض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان بنسبة 0.8% في العام 2019 وكان المستهدف 1.5% مقارنة بالعام 2018.

كما وقام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في العام 2019 منها السرعة القاتلة، عدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ.

اسعاد المتعاملين

وفي مجال إسعاد المتعاملين، أكد العميد يوسف العديدي أن التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للمتعاملين أدى إلى تراجع المتعاملين في المركز بنسبة 89%، حيث قام المركز بإجراء 69635 معاملة في العام 2019 منها 64935 ذكية و4700 حضورية، مقابل 70377 معاملة في العام 2018 منها 65721 ذكية و4656 حضورية.

التواصل مع الضحية

كما ثمن سعادة العميد العديدي الجهود التي قامت بها شعبة التواصل مع الضحية في المركز، حيث تواصلت الشعبة بنسبة 100% في العام الماضي مع الضحايا في القضايا بشقيها الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل، وقامت بإجراء 14658 مكالمة هاتفية معهم، وإرسال 6214 رسالة SMS ، وتنفيذ 7 زيارات ميدانية، بينما تواصلت مع 99.6% من الضحايا خلال سبعة أيام عمل في العام 2018، وأجرت 12445 مكالمة هاتفية معهم، وارسال 9893رسالة SMS، بالإضافة الى عمل 7 زيارات ميدانية.

المبادرات الإدارية

وثمن العميد العديدي المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في العام 2019 والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 95% حيث كان المستهدف 91%، كما حقق المركز المرتبة الأولى في استطلاع الرضا الحكومي بنسبة 97% على مستوى مراكز الشرطة في العام 2018.