الحبس والإبعاد للهارب من مركز الشرطة تحت تأثير المخدر

المصدر: (رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح)

قضت هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة لشاب وفتاة من الجنسية العربية في التهم المنسوبة إليهما بهروب المتهم الأول من مركز الشركة تحت تأثير المخدر، وقيام المتهمة الثانية بالسب والتعدي على موظفي منشأة فندقية، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهمة الثالثة عن تهمة السب والتعدي على موظفات المنشأة.

وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين عدة تهم، منها التعدي على موظف عمومي خلال القبض عليه، وعلى صاحب منشأة فندقية، وتناول المشروبات الكحولية بصحبة المتهمتين الثانية والثالثة.

حيث اعترف المتهم بهروبه من مركز الشرطة عقب إلقاء القبض عليه نتيجة لحالة الخوف التي انتابته من تقديمه للمحاكمة في قضية أخرى بمدينة دبي، لافتاً إلى أنه كان في حالة عدم وعي ولم يشعر بما يقوم به، نتيجة تناول المشروبات الكحولية خلال السهرة مع المتهمتين الثانية والثالثة.

وقضت المحكمة على المتهمة الثانية بالسجن عاماً والإبعاد وتغريمها 10 آلاف درهم، لاتهامها بعدة تهم.