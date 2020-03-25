سحب أحد منتجات تعقيم اليدين لخطورته

المصدر: (دبي - البيان)

أدرج نظام «مانع الاتحادي» لسحب واستدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أحد منتجات تعقيم اليدين، يدعى Shield Hand Sanitizing Gel في قاعدة بيانات النظام، من أجل توعية المستهلكين بخطورة استخدامه على الصحة العامة، لاحتوائه على نسبة عالية من مادة «ميثانول» التي أثبتت مخبرياً خطورتها على الصحة العامة للمستهلكين.

وحذرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، التي تدير النظام، من استخدام معقمات اليدين في المطابخ أو الأماكن التي تكون قريبة من استخدام النار أثناء الطبخ أو أي استخدام آخر.

وتفصيلاً، أكد الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أنه تم تعميم سحب واستدعاء المنتج على نظام مانع الاتحادي، يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وإقبال جمهور المستهلكين على شراء معقمات اليدين، حيث يحتوي المنتج على نسبة عالية من مادة الميثانول، وهو مركب هيدروكربوني سريع الامتصاص من الجهاز الهضمي، وله مخاطر مباشرة على الصحة العامة.

واعتبر مدير إدارة شؤون المطابقة، أن إعلام المستهلكين عبر نظام مانع الاتحادي، من شأنه أن يشكل أداة وقاية ووعي في الوقت نفسه، حيث يستطيع المستهلك من خلال قاعدة بيانات «مانع» التعرف إلى المنتجات المسحوبة أو المبلغ عنها في الدولة، وأسباب الإبلاغ، ومخاطرها، كذلك فهو بلاغ مفتوح للجهات الرقابية بوجود منتجات غير آمنة على المستهلكين تباع في الأسواق.