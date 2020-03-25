95 بلاغاً ضد عائلة أوروبية بقيمة 19 مليوناً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق البحث والتحري في مركز شرطة الرفاعة من القبض على عائلة من الجنسية الأوروبية مكونة من أب واثنين من الأبناء بعدما تعددت البلاغات ضدهم ووصلت إلى 95 بلاغاً بقيمة 19 مليوناً و260 ألف درهم.

وقال العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان» إنه تتم متابعات قضايا الشيكات باستمرار وفي ظل الإحصائيات وعمليات المتابعة تبين وجود 95 بلاغاً وتعميماً على 3 أشخاص بقيمة 19 مليوناً و 260 ألف درهم واتضح أنهم عائلة مكونة من أب وابنين يعملون في مجال التجارة إلا أنهم تعمدوا إصدار شيكات بدون رصيد.

حيث سجل ضد الأب 49 تعميماً بقيمة 9 ملايين درهم وتم إصدار حكم بالحبس ضده لمدة سنة و3 أشهر وظل هارباً، فيما سجل ضد الابن الأكبر 44 تعميماً بقيمة 9 ملايين و800 ألف درهم وعليه حكم 4 سنوات وشهرين، وسجل ضد الابن الأصغر تعميمين بقيمة 460 ألف درهم، وتبين أن تلك المبالغ نظير معاملات تجارية وشخصية.

وأضاف أن معلومات موثوقة وصلت إلى فريق البحث والتحري بأن العائلة تقيم في أحد المنازل في منطقة البرشا وتم التعاون مع المركز المختص هناك وتكوين فريق ضبط، وظل الفريق يراقب المنزل 15 يوماً على مدار الساعة ولم يخرج منه إلا الزوجة التي كانت تقوم بجلب مواد غذائية يومياً، وتم التأكد من وجود المتهمين بالداخل عن طريق إحدى الحيل التي قام بها الفريق، وألقي القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى الجهات المختصة.