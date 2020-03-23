جنايات الشارقة تحجز قضية قاتل صديقته لمنتصف إبريل المقبل

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

حجزت محكمة جنايات الشارقة قضية شاب سريلانكي متهم بقتل صديقته للحكم في منتصف إبريل المقبل، بعد أن قدم أولياء الدم حصرا بالإرث، وتنازلا موثقا عن حقهم في القصاص من الجاني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 14 من إبريل 2018 عندما أقدم المتهم على قتل صديقته إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، بأن قام بطعنها طعنة واحدة تحت الصدر أودت بحياتها، وخرج بها الى الشارع بحثا عن سيارة أجرة لنقلها إلى المستشفى لكن لم يستجب له أحدٌ، وفرَّ من المكان إلى محطة وقود قريبة، حيث تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة.

ووفقا لأقوال المتهم فإن علاقة وطيدة ربطته بالقتيلة التي كانت تقطن بجواره، لمدة ثلاث سنوات تطورت إلى علاقة حب واتفاق على الزواج، لكن المجني عليها وبتاريخ الواقعة خرجت مدعية أن لديها عملاً جزئياً في أحد المنازل كخادمة وأخذت منه هاتفه المتحرك لاستخدامه، لكن في وقت متأخر من ذات اليوم أخبرته جارته التي تقطن بجوارهما بأن المجني عليها كذبت عليه وتذهب إلى شقة لممارسة الرذيلة تديرها سيدة آسيوية الجنسية.

ونفى المتهم تهمة القتل العمد وقال إن الضحية صديقته وكان بينهما اتفاقا على الزواج وأن ما حدث جاء نتيجة للاستفزاز عندما شعر أن المرأة التي أراد الاقتران بها قد خانته.