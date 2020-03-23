شرطة دبي تضبط شابا خليجيا صور ونشر مقاطع فيديو وهو يقوم بالتفحيط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامدة لشرطة دبي أنها ضبطت شاباً خليجياً يقوم بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالتفحيط ويقود مركبته بصورة تعرض حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر اثناء هطول الأمطار.

واكدت شرطة دبي أنه وبناء على فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وتحويله إلى السلطات المختصة.

ونشرت شرطة دبي في حسابها الرسمي على " تويتر " المقطع التالي الذي يوضح مايقوم به المفحط .