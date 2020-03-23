القبض على تاجر يتلف سيارات فارهة بمواد حارقة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكن فريق البحث والتحري في مركز شرطة الرفاعة بدبي من فك لغز تسجيل بلاغات إضرار بمركبات فارهة عبر سكب مواد حارقة تسبب في إتلاف الهيكل الخارجي للسيارات من قبل شخص مجهول.

وتفصيلاً أشار العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان» إلى أنه تم تسجيل 6 بلاغات في غضون 24 ساعة فقط من عدة أشخاص فوجئوا بتخريب سياراتهم الفارهة عبر سكب مواد حارقة عليها، وتبين أن جميعهم تجار ويسكنون في منطقة الرفاعة وأن السيارات كانت متوقفة في مواقف خاصة تحت البنايات.

وأضاف العميد ابن غليطة إنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ وتم الاشتباه في تاجر آسيوي يمتلك سيارة رنج روفر سوداء اللون ويقطن في نفس المنطقة. وتم تتبعه حيث كان يتحرك ليلاً بطريقة مريبة، وتم إيقافه وتفتيش المركبة بعد أن بدت عليه علامات الارتباك، وعثر بداخلها على سكاكين وعبوات مواد حارقة، حيث تم التحقيق معه واعترف بقيامه بإتلاف مركبات التجار كنوع من التمييز وخاصة أنه يمر بضائقة مالية وأراد الانتقام منهم.

ونوه العميد ابن غليطة إلى أن المتهم اعترف بإتلاف 8 سيارات وكان يقوم بذلك في منتصف الليل وأنه كان على علم بأصحاب هذه المركبات.

واشاد ابن غليطة بجهود فرق البحث والتحري في التعرف على الجاني ومنع وقوع المزيد من الجرائم من قبل المتهم الذي سيطرت عليه رغبة انتقامية تجاه الآخرين.