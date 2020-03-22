آسيوي يقتل آخر ويلقي بجثته في الصناعية العاشرة بالشارقة

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

باشرت محكمة جنايات الشارقة اليوم النظر في قضية إقدام رجل آسيوي الجنسية على قتل آخر طعناً بسكين إثر مشاجرة جماعية وقعت في المنطقة الصناعية الـ17 على خلفية نزاع على مواقع بيع المشروبات الكحولية، فيما تم رمي الجثة لاحقاً في الصناعية العاشرة لإخفاء الأدلة وتضليل العدالة.

وأظهرت محاضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة المرفقة في أوراق القضية أن المتهم اعترف بقتل المغدور عقب مشاجرة جماعية بأن وجه له طعنتين نافذتين أودتا بحياته، حيث أو ضح تقرير الفحص التشريحي الذي أجراه الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن الإصابات التي تلقاها في البطن والصدر أودت بحياته.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب تحقيقات النيابة العامة حينما ورد بلاغ للشرطة يفيد بوجود جثة رجل آسيوي في المنطقة الصناعية العاشرة، حيث أظهرت تحقيقات الشرطة أن الضحية فقد حياته بعد أن تلقى طعنات نافذة ليتم بعد أيام قليلة القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

واستمعت الهيئة القضائية إلى شهادة 2 من إدارة التحريات بشرطة الشارقة، حيث قال الأول بعد حلف اليمين القانونية إنه قام بمهمة القبض على المتهم والتحقيق معه باللغة الأردية التي يتقنها، حيث أدلى باعترافات تفصيلية عن الجريمة التي وقعت عقب مشاجرة بين مجموعتين تنازعتا على موقع لبيع الخمور في منطقة الصناعية 17، وإنه اعتدى على المجني عليه "ع.ج"، ووجه له طعنتين، ولاذ بالفرار هو ومن معه وقبض عليها لاحقا.

وقال الشاهد الثاني إنه حقق مع المتهم الذي أخبره بتفاصيل الواقعة التي حدثت في منطقة رملية بالمنطقة الصناعية الـ17 بين مجموعة القاتل الذي حضر ومعه أربعة أشخاص يحملون جميعهم أسلحة بيضاء فيما المجموعة الثانية كانت تضم 10 أشخاص، وإنه اعترف ببيع الخمور وتوجيهه طعنة للمجني عليه أردته قتيلاً، إضافة إلى قيامه بإخفاء الجثة بمنطقة رملية في الصناعية 10، مؤكداً خلال التحقيقات أنه ألقى أداة الجريمة في القمامة.

وأنكر المتهم ما جاء في إفادة الشهود وتراجع عن اعترافاته الواردة في محضر التحقيقات، وأمام النيابة، مشيراً إلى أنها انتزعت منه بالإكراه ، فيما أمرت المحكمة بتأجيل الجلسة إلى السادس من أبريل المقبل لإعلام باقي شهود الإثبات، وتكليف النيابة العامة بتقديم بيانات أولياء الدم، وتحديد موقفهم إما بطلب القصاص أو قبول الدية.