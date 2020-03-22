5 سنوات سجناً لأفريقي بتهمة ترويج المخدرات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً على المتهم (ك – ك – أ) أفريقي الجنسية بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية 25 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بتهمتي حيازة المادة المخدرة وشراء وتسهيل تعاطي المادة المخدرة (القنب الهندي) لأشخاص من الجنسية العربية اتهموا فيما بعد بالتعاطي.

وكانت قد وردت لقسم مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم يحوز على مواد مخدرة بقصد الترويج والتعاطي، وتبين خلال التحقيقات في القضية المقيدة ضد متهمين آخرين في تعاطي المواد المخدرة أن المتهم سالف الذكر هو من جلب لهم مخدر الماريجوانا، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر أسفل سريره على فتات مادة الماريجوانا، فتمت إحالته إلى الفحص المخبري وظهرت النتيجة إيجابية.

واطمأنت المحكمة لوقائع الدعوى واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها بارتكاب المتهم للأفعال المادية للجريمتين المسندتين إليه.