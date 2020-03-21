النيابة العامة في أبوظبي توضح حقيقة فيديو نفخ عامل في كيس طعام

طالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بالتعامل بحذر مع أي معلومات أو صور أو فيديوهات تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا كوفيد 19، وأن يتم فقط تداول المعلومات التي ترد من الجهات المختصة، خاصةً مع ما تميز به الإعلام الرسمي خلال هذه الأزمة من توازن وشفافية.

جاء ذلك في معرض تحذير نيابة أبوظبي من إعادة نشر أحد الفيديوهات المتداولة حالياً على أنه مصور في دولة الإمارات العربية المتحدة ويظهر خلاله عامل مطعم يقوم بالنفخ في كيس ثم يضع الطعام فيه.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها قامت بناء على مسؤوليتها المجتمعية في حفظ الأمن الغذائي؛ بتعقب مصدر الفيديو الذي تبين أنه مصّور في إحدى الدولة الآسيوية وليس الإمارات.

وطالبت أفراد المجتمع بالتعامل بمسؤولية مع كل ما يمكن أن يمس الأمن المجتمعي خلال هذه الفترة، وخاصة الإشاعات التي بطبيعة الأمر تكثر خلال فترة الأزمات، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتداول أي مقطع فيديو أو تسجيل صوتي أو معلومات خاطئة يمكن أن تتسبب في إثارة الفزع داخل المجتمع.