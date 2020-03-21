الحكم غيابياً بحبس عربي تعاطى مواد مخدرة

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

قضت محكمة جنح أم القيوين غيابياً بحبس المتهم (ي – ا - ق) من الجنسية العربية مدة عامين لثبوت تعاطيه المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها، حيث تعاطى مادة مخدرة غير مصرح بها قانوناً (أميتامين وميثامفيتامين) فتم إبلاغه قانوناً ولم يحضر، ومن ثم وجب الحكم في غيبته عملاً بنص المادة (159) من قانون الإجراءات القانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم ضبط من قبل أفراد مركز شرطة السلمة الشامل بأم القيوين، حيث كان يقود مركبته وهو بحالة غير طبيعية ويشتبه بتعاطيه المواد المخدرة، وبعد تسلمه من قبل قسم مكافحة المخدرات تم تفتيش المركبة التي تم ضبطه بها وعثر فيها على المواد المخدرة، كما تم أخذ عينة دم من المتهم وإرسالها إلى المختبر الجنائي الذي أثبت وجود المادة المخدرة في دم المتهم، وبسؤال المتهم بالاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أقر بالتهم المسندة إليه، فتم إعلان المتهم قانوناً ولم يحضر، ولذا تمت معاقبته وإدانته بالحبس عامين عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى إلزامه الرسم القضائي المقرر قانوناً.