اتهام آسيوي إثر ضبط مواد مخدرة في مقر سكنه

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أجلت محكمة جنح الشارقة، قضية اتهام آسيوي ضبط بحوزته مادة مخدرة للتعاطي، احتفظ بها في مقر سكنه.

وورد في تحقيقات النيابة العامة، أنه بناء على بلاغ مسبق توجه فريق من رجال الشرطة لغرفة يقطن بها المتهم مع آخرين في العمل، وبتفتيشها عثر على حقيبة بلاستيكية بها مواد مخدرة سائلة بالقرب من سريره.

وبمواجهة المحكمة المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة للتعاطي، أنكر علاقته بها، وأكد أنه يعمل مسؤول عمال في أحد المواقع الإنشائية، وقبل عملية ضبط تلك المواد بأيام، وقع خلاف بينه وبين عدد من العمال في مقر السكن، لافتاً إلى أن المكان يضم أكثر من 20 شخصاً، وفي يوم الضبط كان نائماً في فراشه، وأخلي الموقع من جميع العمال بعد إبلاغهم بالتفتيش، عدا هو لم يبلغه أحد، وفوجئ بأحدهم يطلب منه الخروج وإخلاء الفراش، بعدها عثر على حقيبة المواد المخدرة أسفله، مبيناً أنه محبوس على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة، إلا أن هذه الواقعة والمشروبات المخدرة المضبوطة لا علم له بها وأنه لم يسبق التعاطي أو شرب الكحول، دافعاً كيدية الاتهام له، ومطالباً بالبراءة.

من جهتها حجزت محكمة جنح الشارقة، القضية للنطق بالحكم يوم 8 أبريل المقبل.