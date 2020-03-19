«جنايات أبوظبي» تستمع إلى أسئلة دفاع وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أمهلت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، مقدم البرامج وسيم يوسف ودفاعه مدة 14 يوماً للاطلاع على ملف الدعوى المرفوعة ضده والاستعداد للمرافعة، إذ حددت المحكمة يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري موعداً لمواصلة نظر الدعوى التي يتَّهم فيها وسيم يوسف بإثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية.

وفي بداية الجلسة، طالب المحامي الشاكي المدعي بالحق المدني بإضافة أسماء محاميين اثنين، رافعاً بذلك عدد الأشخاص الذين سيكونون إلى جانبه في القضية إلى 14 محامياً، فيما وجّه محامي الدفاع الحاضر مع وسيم يوسف 8 أسئلة إلى المحامي الشاكي.

وقدّم المحامي الشاكي مذكرة بالادعاء المدني، انتهى فيها إلى إلزام وسيم يوسف بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 51 ألف درهم، مرفقاً بها حافظة مستندات بها قرص مدمج يتضمن المقاطع والتغريدات المنسوبة إلى المتهم.

دفاع

من جانبه، قدّم الدفاع الحاضر مع وسيم يوسف صحيفة بالادعاء المدني ضد الشاكي، طالباً فيها هو الآخر الحكم بإلزام الشاكي بأن يؤدي لوسيم يوسف مبلغ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، لما تم توجيهه من اتهام كيدي من جانب الشاكي، وسلّم صورة للمدعي بالحق المدني، ملتمساً وقف نشر القضية عبر وسائل الإعلام، ومنع المحامين من نشر تغريداتهم أو أي معلومات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية المنظورة.

وفي نهاية الجلسة، طالب المحامي بمخاطبة الشركة التي تولت إذاعة برنامج وسيم يوسف، للحصول على التسجيلات محل الاتهام، ووقف نشر القضية في وسائل الإعلام، ومنع المحامين من نشر تغريداتهم أو أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن القضية المنظورة.