جنايات أبوظبي تستمع إلى مرافعات دفاع وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء إلى أسئلة دفاع وسيم يوسف، في الدعوى المرفوعة ضده والمتهم فيها، بإثارة الفتنة والكراهية، والاضرار بالوحدة الوطنية.

وفي بداية الجلسة طالب المحامي الشاكي المدعي بالحق المدني، بإضافة أسماء محاميين اثنين، رافعاً بذلك عدد الأشخاص اللذين سيكونون إلى جانبه في القضية إلى 14 محامياً، فيما وجه محامي الدفاع الحاضر مع وسيم يوسف، 8 أسئلة إلى المحامي الشاكي.

وقدم المدعي بالحق المدني، مذكرة بالادعاء المدني، انتهى فيها إلى إلزام وسيم يوسف، بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 51 ألف درهم، ومرفقاً فيها حافظتي مستندات بها قرص مدمج.

ومن جانبه قدم الدفاع الحاضر مع وسيم يوسف، صحيفة بالادعاء المدني ضد الشاكي، طالب فيها هو الآخر، الحكم بإلزام الشاكي أن يؤدي لوسيم يوسف، مبلغ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، لما تم توجيه من اتهام كيدي من جانب الشاكي وسلم صورة للمدعي بالحق المدني.