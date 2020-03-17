الحبس عامان لعربي تعاطى مواد مخدرة

المصدر: (أم القيوين ـ عصام الدين عوض)

قضت محكمة جنح أم القيوين بحبس متهم (ح – ع - ح) من الجنسية العربية لمدة عامين لثبوت تعاطيه المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها، حيث حاز على مادة مخدرة غير مصرح بها قانوناً (أمفيتامين وميثامفيتامين) إضافة إلى مادة الترامادول، وبعد توقيف المتهم وتحليل عينة من الدم تبين أنه متعاطٍ لمؤثرات عقلية.

وتعود تفاصيل القضية أن قام الفريق المعد للضبط التابع لقسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين بضبط المتهم، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بحيازته وتعاطيه المؤثرات العقلية وترويجها، حيث تم العثور على المضبوطات، وبسؤال المتهم بالاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أقر بالتهم المسندة إليه، كما أثبت مختبر الطب الشرعي تعاطيه للمؤثرات العقلية، وبسؤاله بجلسة المحكمة أقر كذلك بالتهم المسندة إليه، لذا تم معاقبته وإدانته بنص المادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية بالحبس عامين عن التهم المسندة إليه ومصادرة المضبوطات وإتلافها، إضافة إلى إلزامه بالرسم القضائي المقرر قانوناً.