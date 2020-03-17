5 سنوات سجناً والإبعاد للمتهم الـ9 بشبكة الاتجار بالبشر

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

قضت هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالحبس 5 سنوات، بحق المتهم «أ. أ» من الجنسية الأفريقية، في التهم الموجهة له بقضية الاتجار بالبشر، وتسهيله للراغبين مقابل أموال، كما أمرت بإبعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم «أ. أ»، بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، بعد اتهامه باستغلال حاجة الفتيات للعمل، عقب انتهاء صلاحية الإقامة في الدولة، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وذلك ضمن تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين آخرين، وكانت المحكمة قد قضت بالسجن المؤبد على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، عن تهمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة باقي المتهمات بالسجن لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة لهن بممارسة البغاء.

وفي قضية ثانية، قضت هيئة المحكمة، بالحبس 5 سنوات على متهم آسيوي، وتغريم متهم ثان 10 آلاف درهم، وإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك على خلفية اتهامات بتسهيل وتعاطي وحيازة مادة الحشيش المخدرة.