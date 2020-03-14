وفاة إماراتي وإصابة 4 آخرين في حادث تدهور خطير بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

توفي شاب إماراتي في حادث تدهور خطير وأصيب 4 آخرون بإصابات بين المتوسطة والبليغة في منطقة المية بالفجيرة ، وذلك أثناء رجوعهم من رحلة على طريق جبل مبرح في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام المركبة بكتل صخرية أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة وتدهورها الأمر الذي نجم عنه إصابة الخمسة بإصابات مختلفة نقلوا على اثرها إلى مستشفى دبا لتلقي العلاج ، وبعد ساعتين من الحادث ، اي في تمام الساعة 11 صباحا توفي احد الركاب متأثرا بإصابته البليغة .

وناشدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع السائقين عدم الانشغال بغير الطريق والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق، وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعة على الطرق المجاورة للجبال والكتل الصخرية وعند المنحنيات في المناطق الجبلية وذلك للتحكم والسيطرة أثناء قيادة المركبات والعبور بأمان.