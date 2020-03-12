مدير عربي يكسر حوض عاملة بعد سرقتها

المصدر: دبي - رامي عايش

لم يكتف مدير عربي باعتراض طريق عاملة آسيوية في الطريق العام، وسرقة 1200 درهم من محفظتها بالاكراه، بل دفعها بقوة لتسقط على الأرض ما أدى إلى كسر حوضها قبل أن يفر هارباً من المكان.

وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 37 عاماً في تحقيقات النيابة التي أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما فيها، أن المتهم البالغ من العمر 28 عاماً، استوقفها في الطريق العام بينما كانت متجهة إلى محطة مترو، وادعى انه من أفراد التحريات، قبل أن يطلب بطاقة هويتها للتدقيق عليها، فأخبرته بأنها لا تحوزها، وإنما تحوز بطاقة العمل، لكنه لم يكترث لذلك وسألها عن النقود التي تحملها، وما أن أخرجت محفظتها حتى استولى عليها وسرق منها المبلغ المذكور، ثم امسك بها ودفعها بقوة حتى سقطت على الأرض وانكسر حوضها من جهة اليسار، وهرب من المكان.

وقضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس عاماً، والابعاد عن الدولة، بحق الفاعل المدان بتهم السرقة بالإكراه وانتحال صفة التحريات وتعاطي المشروبات الكحولية.