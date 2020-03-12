إفريقي غاضب يعض إصبع شرطي للخلاص من "القيد"

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم عاملاً افريقياً يبلغ من العمر 22 عاماً بتهمة استعمال القوة والعنف في مقاومة أفراد دورية شرطة، والتعدي عليهم اثناء محاولتهم إدخاله إلى الدورية واقتياده إلى مركز الشرطة، مشيرة إلى أنه عض إصبع أحد افراد الشرطة خلال مقاومته لهم، واصراره على رفض مرافقتهم.

واظهرت التحقيقات في هذه القضية، أن الشرطة تلقت بلاغاً في صباح يوم الواقعة نهاية يناير الماضي، حول ورود مشكلة في احدى الشركات، ليصار إلى الانتقال إلى العنوان الموصوف، ويتبين أن المتهم كان غاضباً، وحاول الاعتداء على زملائه الموظفين لأنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفره.

وشهد الشرطي القائم بالضبط في التحقيقات، بأنه تحدث مع المتهم بشأن الإجراءات القانونية الخاصة باستلام "الجواز"، لكنه لم يتفهم ذلك، ورفض الانصياع إلى أوامر الشرطة بالانتقال معهم إلى الدورية لاقتياده إلى "المركز" حيث انه قوي البينة، وعليه طلب من إدارة العمليات ارسال دورية مساندة، حضر فيها المجني عليهما الثاني والثالث، غير أن المتهم استمر في عناده ومقاومته لهم جميعاً، وتهجم عليهم وركلهم برجله، وتمكن من عض احدهم في اصبعه أثناء محاولته تقييد يديه بالقيد الحديدي، قبل أن تتم السيطرة عليه وتشلَّ حركتُه.