اتهام 3 موظفات بإفشاء أسرار العمل

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح)

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، قضية إفشاء أسرار العمل والمتهم فيها ثلاث موظفات عموميات يعملن بإحدى الجهات الحكومية.

وتمسك المحامي جميل المسلماني خلال مرافعته عن المتهمات الثلاث، ببراءتهن من التهم الموجهة لهن، تأسيساً على عدم ثبوت إفشاء أسرار العمل وقصور التهم، وخلو الأدلة الجنائية من الأوراق أو الرسائل التي تثبت صحتها، حيث شاركت المتهمة الأولى على سبيل التفتيش والإرشاد ضمن فريق مأمورية الضبط المكلف بالقبض على المجني عليها.

وأشار إلى أن إفشاء السر يجب أن يكون بالبوح أو الكتابة أو التسجيل عبر الهاتف أو الوسائل الأخرى، حيث أثبتت التحريات عدم ثبوت تصريح المتهمة الأولى بحسب الطرق المشار إليها لأي شخص آخر، وأن أقوال المجني عليها مبنية على الظن نتيجة لتواجد المتهمة الثانية والثالثة خلال القبض عليها بنفس مكان الواقعة.