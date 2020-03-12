15 الجاري للدفاع عن هارب من الشرطة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

حددت هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، جلسة 15 مارس الجاري، لتقديم دفاع محامي المتهم «ع. س» عربي الجنسية، في قضية الهروب من مركز الشرطة عقب إلقاء القبض عليه والموجه ضده عدة اتهامات، منها التعدي على موظف عمومي خلال القبض عليه، وتناول المشروبات الكحولية، والتعدي على صاحب الملهى الليلي.

واعترف المتهم بهروبه من مركز الشرطة عقب القبض عليه نتيجة الخوف من تقديمه للمحاكمة في قضية أخرى، لافتاً إلى أنه كان في حالة سكر ولم يشعر بما يقوم به، كما اعترف بشرب المشروبات الكحولية خلال السهرة مع المتهمة الثانية والثالثة، ونفى تهمة سب صاحب الملهى وموظفي الملهى.

واعترفت المتهمة الثانية في القضية بتناول المشروبات الكحولية، نافية الاعتداء على شرطيات الضبط، وإلقاء الماء بوجههن، وتهديدهن باستخدام شقيقها في الانتقام منهن.

وأكدت المتهمة الثالثة تعديها بالضرب على شرطيات الضبط تحت تأثير المشروبات الكحولية، نافية تهمة السب والقذف الموجه للشرطيات وموظفي الملهى.

وطالب المحامي محمد محي بتفريغ كاميرات المراقبة بحضور المتهمين الثلاثة، وهو الأمر الذي استجابت له هيئة المحكمة.