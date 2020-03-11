بالفيديو.. شرطة دبي تنتشل سيارة آسيوي سقطت في مياه الخور

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق الغواصين بقسم الإنقاذ البحري بمشاركة الدوريات البحرية المشتركة بقسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانيء من انتشال سيارة صالون سقطت في مياه خور دبي، وذلك بسبب عدم تركيز سائقها وفقدانه للسيطرة عليها، فيما تمكن السائق من الخروج من السيارة والسباحة نحو الرصيف قبل استقرارها في قاع الخور.

وأكد المقدم علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانيء الذي تواجد بمكان الحادث، وأشرف عليه، تلقي غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي بلاغاً من تمام الساعة 11:53 دقيقة مساءً، يفيد بسقوط سيارة في خور دبي، ما دفع دوريات قسم الإنقاذ البحري وأفراد دوريات الأمن البحري، إلى التوجه إلى مكان الحادث على الفور بسرعة استجابة بلغت 4 دقائق.

وأشار المقدم النقبي إلى أنه بالتنسيق مع العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، جرت محاولات البحث ليلاً عن السيارة التي جرفتها المياه بسبب وجود تيار بحري في خور دبي، مبيناً أن الغواصين تمكنوا من العثور عليها في قاع الخور بشكل مقلوب بعد أن جرفتها المياه لمسافة 130متر من مكان سقوطها.

وتابع المقدم النقبي أنه وبالتعاون المشترك مع آليات السحب والرفع التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ تمكن فريق الغواصين من إحكام ربط السيارة ثم العمل على سحبها ورفعها من قاع الخور إلى الرصيف، مضيفاً أن عملية إخراج السيارة تمت عن عمق 37قدماً تحت الماء حيث الرمال الخفيفة المتناثرة بفعل التيارات البحرية وحركة الملاحة البحرية بخور دبي التي تمت عملية التحكم بها من قبل الدوريات المختصة واستمرارها مع ضمان سلامة الغواصين.

وحث المقدم النقبي الأخوة قائدي المركبات بالانتباه واخذ احتياطات الامن والسلامة عند القياد خاصة بالممرات الخدمية القريبة من الأرصفة البحرية والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حرصاً على سلامتهم.