اتهام امرأة بالاعتداء على بائعة في محل

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الـ 16 من الشهر الجاري موعداً، للنطق بالحكم في قضية امرأة، تتهمها النيابة العامة، بالاعتداء على بائعة في أحد المحلات التجارية، عقب نشوب مشاجرة لفظية.

وبمواجهتها بالتهم المسندة إليها من الشاكية، أنكرت المتهمة قيامها بالاعتداء، مشيرة إلى أن الشاكية، هي من كانت تتعمد تجاهلها، رغم محاولتها المتكررة لفت انتباهها، مضيفة بأن الشاكية، تعمدت الانشغال مع عملاء آخرين، وقامت بفتح بعض الأدراج القريبة منها لإصابتها في رجلها، فضلاً عن تركها أثناء الحديث دون إنذار.

فيما أشارت دفاع المتهمة، إلى أن التسجيل الخاص بالواقعة، والذي تم أخذه من كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل، والبالغ مدته 30 دقيقة، يظهر من خلال تفسير الصورة وعلامات الوجه قيام المجني عليها، بالاعتداء اللفظي على المتهمة ورفع صوتها، ما دفع مشرف المكان إلى الحضور واستدعاء أمن المحل، حيث كانت المجني عليها في حالة ثورة، ما دفع المتهمة إلى ترك المحل.

وأكدت أن الواقعة لا تعدو أكثر من تلامس فقط بين المتهمة والمجني عليها أثناء خروج الأولى من المحل، موضحة بأن التسجيلات تؤكد ذلك وليس بها أي اعتداء، وطلبت من هيئة المحكمة تعديل قيد مواد الاتهام، كما التمست البراءة لموكلتها.