يسرقون مليون درهم من يد مستثمر عربي

المصدر: دبي- رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أفريقيين وآسيوياً عاطلين عن العمل بتهمة سرقة مليون درهم من يد مستثمر عربي كان بصدد شراء شقة من المتهم الثاني الذي كان يعمل وسيطاً عقارياً.

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه تواصل مع المتهم الثاني واتفقا على الالتقاء لإتمام عقد شراء شقة في دبي، إلا أن الأخير أحضر معه المتهم الأول الذي طلب من المجني عليه إبراز المليون درهم للتأكد من جديته في الشراء، وما إن أظهرها حتى سرقها ذلك المتهم وتوجه إلى مركبة كانت تقف على الجانب المقابل لمكان الواقعة، وهي عائدة للمتهم الثالث الذي كان طرفاً في التخطيط لهذه الجريمة، حيث صدم بمركبته المجني عليه وأصابه عدة إصابات، بينما كان الأخير يحاول فتح باب السيارة لاسترداد المبلغ المسروق.