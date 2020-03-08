ادعى الوفاة ليتهرب من قرض بقيمة 700 ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بسجن "خمسيني" خليجي مدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 700 ألف درهم لإدانته، بالادعاء أمام الجهات الرسمية في الدولة بأنه "متوفى" بالتواطؤ مع والده وزوجته وعمه الذين اشتركوا معه في حبك هذه الكذبة التي تكشفت خيوطها حينما ألقت الأجهزة الأمنية في دولة مجاورة القبض عليه وسلمته إلى السلطات الإماراتية أثناء محاولته التسلل إليها من دولة أخرى كان يقيم فيها بعدما حصل على القرض في 2008.

وبحسب تفاصيل هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي في بداية يناير الماضي، فإن الخمسيني المدان أنهيت خدماته من عمله في جهة حكومية عام 2008، وكان مدانا بقرض شخصي من أحد البنوك بقيمة 700 ألف درهم، فقرر المغادرة وحده إلى دولة عربية، للاستثمار فيها، ولما خسر المال الذي كان بحوزته هناك، طلب من عمه الذي يحمل جنسية تلك الدولة، بأن يستخرج له شهادة وفاة مزورة من الجهة الرسمية هناك، وبالفعل تمكن عمه من استخراجها وسلمه إياها.

وأضافت التفاصيل أن والد الخمسيني المتواطئ معه حضر إليه في مقر بلد إقامته، لاستلام الشهادة التي عاد بها إلى الإمارات وسلمها إلى الدوائر الحكومية ذات الاختصاص لاستصدار على شهادة وفاة من الدولة، وسلمها إلى زوجة ابنه المدان، وكذا إلى البنك لكي يسقط الدين عنه.

كما جاء في ملف القضية أن "الخمسيني" كان يتواصل مع زوجته بعد استصدار شهادة وفاته، وهي على علم بواقعة التزوير، حيث أخذت الشهادة وقدمتها إلى وزارة تنمية المجتمع في الدولة، واستولت بموجبها وبالاحتيال والكذب على أكثر من مليون و97 ألف درهم من الوزارة منذ 2008 وحتى 2018 بحجة أنه تعيل أيتاما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المذكور حاول في أكتوبر من العام 2018 التسلل إلى دولة خليجية مجاورة، إلا أنه ألقي القبض عليه من سلطات تلك الدولة وتم حبسه 5 أشهر قبل تسليميه إلى السلطات الأمنية في الإمارات.

أقوال الشرطة

وأفاد شرطي النيابة العامة، بصدور حكم في 2008 بحبس المتهم لمدة شهر وجلده 80 جلدة عن تهمة التهديد وشرب الخمر بناء على الشكوى المقدمة من زوجته لتسارع الجهة التي كان يعمل لديها إلى إنهاء خدماته .

عقوبات

وقضت الهيئة القضائية في حكمها اليوم بحبس زوجة الخمسيني المدان مدة 3 شهور، ورد المبلغ الذي استولت عليه بالكذب من " الوزارة" والبالغ قيمته مليون و97 ألف درهم، فيما قضت بحبس والده سنة، والغرامة 700 ألف درهم.