10 سنوات سجنا لمسافر خمسيني أخفى الكوكايين في معدته

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم مسافر "ترانزيت" من إحدى دول أمريكا الجنوبية في الخمسين من عمره، بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم لإدانته بإخفاء نحو كيلوغراما من الكوكايين في معدته على شكل كبسولات، لنقلها إلى دولة إفريقية قادما من بلده.

وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى أن مفتش جمارك في مطار دبي اشتبه بالمسافر لدى وصوله نقطة تفتيش، وتحديدا خط سير رحلته، فأوقفه وأخضعه إلى فحص كشف الأحشاء ليتبين وجود أجسام غريبة فيها، وأنه بالاستفسار منه أقر بأنه يحمل كبسولات كوكايين لإيصالها إلى وجهته التالية وهي دولة إفريقية.