كشف هوية سارق تنكر بعباءة ونقاب خلال 4 ساعات

المصدر: دبي - البيان

تمكن مركز شرطة نايف بدبي، من إلقاء القبض على رجل من الجنسية الآسيوية، تنكر بزي امرأة، مرتدياً العباءة والنقاب، ليسرق 146 ألف درهم و22 ألف دولار، من مقر الشركة التي يعمل بها، وذلك في غضون 4 ساعات من تلقي توقيت البلاغ، ثم إعادة المال لصاحبه.

رصد

وقال العميد طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، إنهم فور تلقي البلاغ، قاموا بتشكيل فرق العمل والنزول الميداني لمكان الحادث، وتحديد مسار التحقيق، وبرصد ما سجلته كاميرات المراقبة، تبيّن أن السارق تعمد إخفاء هويته الحقيقية، بارتدائه زي امرأة منقبة، كما استعان بالمناديل الورقية ليفتح الأدراج، ويسرق المبالغ المالية، وهو ما يعني عدم تركه لأي بصمات خلفه.

وتابع العميد تهلك: تمت عملية السرقة دون حدوث عملية خلع أو كسر لباب الشركة، وهو ما يثبت أن السارق من العاملين فيها، كما أن دراستنا الجيدة والدقيقة للغة جسد السارق، قبل دخوله للشركة وبعدها، ومن تحركاته الجسدية، تبيّن أن السارق رجل وليس امرأة.

ضبط

وأضاف «وبالتحقيق مع كافة العاملين في الشركة، استطعنا كشف هوية الجاني من خلال مقارنة الحركات ومواصفات الجسد وأسلوب المشي، الذي يُميز كل إنسان عن الآخر».

أمان

وقال العميد طارق تهلك «تمكنا من إعادة المبالغ المالية المسروقة كاملاً إلى صاحب الشركة، والذي جاء إلى مركز شرطة نايف لاحقاً، ليقدم لنا شكره العميق على إعادة المال في ذات يوم حدوث السرقة، لافتاً إلى أنه يعيش في دبي منذ سنوات طويلة، ولا يشعر بالأمان والاطمئنان إلا فيها، وأن استعادته أمواله في وقت قياسي، خير دليل على الأمن والأمان».