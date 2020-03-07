وفاة شخصين وإنقاذ اثنين من الغرق في عجمان

المصدر: البيان - عجمان

أنقذت أمس الفرقة البحرية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، شاباً عربياً وآخر آسيوي من حالة غرق. فيما توفي آسيوي ثالث في المستشفى وعثر على جثة الرابع والذي كان مفقوداً وجرى البحث عنه لمدة ثلاث ساعات لشدة عكر المياه وهو من الجنسية العربية.

وجرت الحادثة على كورنيش عجمان يوم أمس الجمعة في تمام الساعة 4 عصراً حين تلقت دورية للدفاع المدني للإنقاذ البحري المتواجدة على الشاطئ بلاغاً يفيد بأشخاص سحبتهم التيارات البحرية ويتعرضون للغرق وبادرت فوراً في عملية الإنقاذ ونجحت في تخليص ثلاثة أحدهم في حالة غيبوبة تم تسليمه للإسعاف الوطني إلا أنه توفي في المستشفى لاحقاً وهو آسيوي الجنسية. بينما اختفى الرابع من الجنسية العربية قبل وصول فرقة الإنقاذ البحري إليهم وجرى البحث عنه من قبل غواصي الإنقاذ البحري بالتعاون مع غواصي فندق رمادا المتمركزين على الشاطئ، وتم العثور على الجثة في تمام الساعة 7 من مساء ذلك اليوم.

وأكد العميد عبد العزيز الشامسي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان على ضرورة تقيد مرتادي البحر بالتعليمات واللوائح الموضوعة على الشواطئ والتقيد بما فيها من توجيهات لاسيما التي تحذر من السباحة في بعض الأماكن وبعض الأوقات لشدة التيارات التي تنشط في تلك الأماكن في بعض المواقيت كالمد والجزر أو شدة الرياح أو أوقات الليل حيث تصعب الرؤية أو جرف الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة نحو العمق.