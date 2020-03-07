الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ مهمة إنقاذ وإخلاء 8 أشخاص

المصدر: أبوظبي- البيان :

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية والدفاع المدني وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل مهمة إنقاذ واخلاء 8 أشخاص .

‎وتلقت في غرفة عمليات المركز الوطني للبحث والانقاذ بلاغاً عند الساعة 9 صباح أمس الجمعة يفيد بوجود عدد 8 أشخاص عالقين عند قمة الجبل في خورفكان .

‎وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وتم تحديد موقع الاشخاص وإعطاء أمر الإقلاع لطائرة البحث والانقاذ .

‎وتمكنت طائرة البحث والانقاذ بقدراتها الخاصة من إخلاء عدد 3 أشخاص ، كما تم التعاون مع الدفاع المدني و جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في انقاذ 5 أشخاص ، ونقل جميع العالقين إلى مستشفى خورفكان.

الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ مهمة إنقاذ وإخلاء 8 أشخاصhttps://t.co/bWeOg9Bsmq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BMBMVNBzLi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 7, 2020