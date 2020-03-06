تسرقان حقائب وذهب مخدومتهما وتهربان

المصدر: (دبي - رامي عايش)

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خادمتين أفريقيتين بتهمة سرقة ملابس وحقائب وأحذية وأساور ذهب وحصالة عائدة لمخدومتهما الخليجية قبل هروبهما من المنزل.

وأوضحت النيابة أن المتهمتين سرقتا من منزل مخدومتهما، وهي موظفة شابة، 5 حقائب يدوية بـ15 ألف درهم، و3 أحذية بـ1200 درهم، و3 حقائب سفر كبيرة الحجم بـ1200 درهم، و3 أساور ذهب، وملابس شخصية وعبايات بـ4 آلاف و500 درهم، ومستحضرات تجميل بـ2000 درهم، إضافة إلى سرقة 3 آلاف درهم من حصالة.

وفي جريمة أخرى، أحالت النيابة إلى «جنايات دبي» 3 أفارقة بتهمة السرقة من السيارة المتوقفة في الأماكن العامة بعد إتلاف نوافذها، موضحةً أنهم سرقوا في يوم الواقعة أجهزة آيباد وهواتف نقالة ومحفظة نقود وبطاقات هوية وبنوك، من 3 سيارات كانت متوقفة في موقف حديقة الممزر.

وذكرت النيابة أن المتهمين كانوا يتنقلون بين السيارات ويقسّمون الأدوار فيما بينهم، بحيث يتولى أحدهم عملية السرقة باستخدام مفك براغٍ، بينما يتولى الآخران مراقبة المكان.