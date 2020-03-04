يُتلفان بيانات شركة ويكبّدانها خسارة مليون درهم

المصدر: (دبي - رامي عايش)

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط 3 متهمين من جنسيتين مختلفتين، بالتآمر في ما بينهم، والتسبب في إتلاف بيانات منشأة مالية واقتصادية، وتدمير النسخة الاحتياطية من النظام الإلكتروني الخاص بها ما تسبب في إلحاق أضرار مالية بها قدرها مليون درهم.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الأول هو موظف في الشركة المتضررة الناشطة في قطاع المقاولات والنقليات، مشيرة إلى أنه تواطأ مع المتهم الثاني من خارج الشركة، وزوده اسم المستخدم والرقم السري الخاص به داخل جهة عمله، بتحريض من المتهم الثالث الذي وعدهما بتوفير فرصة عمل معه براتب أعلى في الشركة التي يعمل فيها.

وقالت النيابة إن المتهم الثاني استخدم عن بعد «اسم المستخدم» و«الرقم السري» الخاصين بالمتهم الأول، في الدخول إلى الشبكة المعلوماتية للشركة.