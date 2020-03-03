يتنازل عن حقه بعد أن سكب المتهم مادة بترولية على وجهه

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تنازل المجني عليه من جنسية عربية عن قضية اعتداء تعرض لها على يد المتهم من نفس الجنسية، حيث تعرض للدفع والسب والقذف وسكب مادة بترولية على وجهه، وقال المجني عليه أمام قاضي محكمة الجنح بالفجيرة اثناء سماع أقواله "لقد تنازلت عن القضية لوجه الله" موضحاً أن المتهم كاد أن يدمر حياته ويتسبب له بعاهة، بعد أن سكب البنزين عليه مما ادى إلى دخوله في عينيه، حيث ساعد التدخل الطبي السريع ومعالجتها في الوقت المناسب عدم تضرر عينيه.

وحول تفاصيل يوم الواقعة قال المجني عليه بأنه ذهب للمتهم لمناقشته إلا انه تفاجأ بهجومه عليه ودفعه بقوة على صدره والتعرض له بالسب والقذف وسب والديه، ثم قام بسكب المادة البترولية عليه، مشيراً إلى أن تنازله جاء بعد طلب والديه منه التنازل لله تعالى، مؤكدا للقاضي عدم مطالبته بشيء.