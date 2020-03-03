شرطة دبي تضبط ساعات مقلّدة بـ 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشفت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عن تنفيذ عملية خاطفة، لم تستغرق أكثر عن 60 دقيقة، والتي أطلق على إثرها اسم العملية، تمكنت خلالها من ضبط كمية هائلة من الساعات المُقلدة، وعددها 29217 ساعة، تجاوزت قيمتها السوقية المليار و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً، وتم إلقاء القبض على اثنين من الجنسية الآسيوية، وتبين أنهما من أصحاب السوابق في نفس المجال.

تفاصيل

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، يعملون باحترافية في مكافحة الجريمة، والتصدي لكل من يحاول العبث في حقوق الناس، وحفظ وصون حقوق الشركات، وذلك بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مباشرة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري.

دور

وأشار العميد الجلاف، إلى أن ترابط الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، كان له دور كبير في إنجاح العملية، ويعكس الوعي المتنامي لمثل هذه الأساليب الإجرامية، وذلك بعد أن وردت معلومات موثوقة المصدر، تفيد بوجود عمليات كبيرة لترويج وبيع منتجات مقلدة، تحمل علامات تجارية عالمية مختلفة، بمنطقة نايف.

وأوضح العميد الجلاف، أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لمتابعة المعلومات حول عمليات بيع المنتجات المقلدة، وتم تحديد أماكن وجود المتهمَين، والمواقع التي أخفيا فيها تلك المنتجات المقلدة.

وأضاف: بتاريخ الثاني من يناير 2020، تم تحديد موقع إخفاء وتخزين البضائع المقلدة، كما استطاع مركز التحليل الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من كشف هوية المتهمَين، من الجنسية الآسيوية، ومن أصحاب السوابق، وتم تحديد شقتين يخزن فيهما البضائع المُقلدة.

وتابع، تمكن فريق العمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على المتهمَين، وبمداهمة وتفتيش الشقتين، تم العثور على 29 ألفاً و217 ساعة، تحمل ثماني علامات تجارية عالمية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً.

لا مصانع للتقليد

كشف العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أنه لا يوجد مصانع لتقليد العلامات التجارية في دبي، منوهاً بأنه تم تسجيل 2402 قضية بضائع مقلدة في دبي، خلال 4 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و759 مليوناً و690 ألف درهم و139 درهماً.

وأشار بوعصيبة إلى أن العام الماضي، سجل 416 قضية، تورط فيها 472 متهماً، وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع، 2 مليار و734 مليوناً و299 ألفاً و558 درهماً، فيما بلغ عدد القضايا في قسم مكافحة التزوير والتزييف، 40 قضية، اتهم فيها 48 شخصاً، تضمنت تزييف العملة والاحتيال عن طريق بطاقات الائتمان، وتزوير المحررات، فيما سجل قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال، 79 قضية، تورط فيها 111 شخصاً من جنسيات مختلفة.