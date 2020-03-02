الحبس لإفريقي اعتدى على شرطي خلال ضبطه يوزع بطاقات للمساج

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

عاقبت محكمة جنايات عجمان المتهم (م، ن) يبلغ من العمر 27 عاما، إفريقي الجنسية، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك بقيامه بالاعتداء بالضرب والعض أحد رجال الشرطة عند ضبطه حيث قام بمقاومة الشرطي من أجل الهروب عندما ضبط متلبسا بتوزيع بطاقات دعائية للمساج وبها صور مخلة بالآداب العامة.

وتشير وقائع الدعوى بأنه أثناء قيام دورية شرطة المباحث بعملها اليومي شوهد المتهم بين السيارات المتوقفة وهو يقوم بتوزيع بطاقات دعائية لتقديم خدمة المساج والتي تحتوي على صور مخلة بالآداب العامة وعند توقيفه هرب من الشرطة وخلال محاولة ضبطه قاوم رجال الشرطة مقاومة عنيفة، مما أدى إلى إصابة رجل الشرطة، وتمكن السيطرة عليه وضبطه.

وبسؤال المجني عليه رجل الشرطة في تحقيقات النيابة قرر بانه اثناء عمله في دورية امنية وكان معه زميله شرطي اخر شاهدا المتهم وهو يقوم بتوزيع بطاقات دعائية للمساج وهي بها صور مخلة بالآداب العامة وحاولا إيقافه إلا أنه وجه إليه لكمة بقبضة يده اليمني ورفسه برجليه وقام بعضه إلا أنه تمكن بمساعدة زميله الشرطي من السيطرة عليه.

وقبل ضبطه أخبراه بأنهما من الشرطة إلا أنه حاول الفرار وأثبت تقرير الطبي بأن هنالك آثار عض أسنان على الساعد الأيمن لرجل الشرطة، وجرح في اللسان.

وعند سؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أفاد أن امرأة آسيوية أعطته البطاقات لتوزيعها على الناس والمركبات مقابل ألف درهم. وعليه تقرر توجيه تهم مقاومة شرطي والتعدي عليه وحاز بقصد التوزيع بطاقات دعائية للمساج تحمل صورا مخلة بالآداب العامة، وزاول مهنة توزيع البطاقات الدعائية دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة.